Bibi Blocksberg
Folge 4: Die verhexte Sternenreise
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi probiert mit Florian auf Kartoffelbrei einen Überraketengeschwindigkeits-Hexspruch aus und landet mit ihm auf einem fremden Planeten. Hier treffen sie Außerirdische und erfahren, dass durch Bibis Hexerei ein Mond aus der Umlaufbahn geraten ist. Der fliegt jetzt direkt auf den Planeten Quandalan zu. Bibi, Florian und die Außerirdischen müssen den Zusammenstoß unbedingt verhindern! Rechte: Kiddinx
