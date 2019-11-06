Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
27 Min.

Bibi probiert mit Florian auf Kartoffelbrei einen Überraketengeschwindigkeits-Hexspruch aus und landet mit ihm auf einem fremden Planeten. Hier treffen sie Außerirdische und erfahren, dass durch Bibis Hexerei ein Mond aus der Umlaufbahn geraten ist. Der fliegt jetzt direkt auf den Planeten Quandalan zu. Bibi, Florian und die Außerirdischen müssen den Zusammenstoß unbedingt verhindern! Rechte: Kiddinx

