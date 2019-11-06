Bibi Blocksberg
Folge 5: Der zerbrochene Besen
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi gerät in ein Unwetter und da passiert das Ungeheuerliche: Durch einen Blitzschlag zerbricht ihr geliebter Besen Kartoffelbrei in zwei Teile. Bibi ist verzweifelt! Doch es gibt Hilfe! Sie besucht die Besenheilerin Mahagoni im Naturschutzgebiet, die Kartoffelbrei wieder heilen kann. Aber die Zeit drängt, denn Kartoffelbrei löst sich langsam vor Kummer auf, weil er nicht fliegen kann. Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx