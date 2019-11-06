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Bibi Blocksberg

Der zerbrochene Besen

Staffel 6Folge 5vom 06.11.2019
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Bibi Blocksberg

Folge 5: Der zerbrochene Besen

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi gerät in ein Unwetter und da passiert das Ungeheuerliche: Durch einen Blitzschlag zerbricht ihr geliebter Besen Kartoffelbrei in zwei Teile. Bibi ist verzweifelt! Doch es gibt Hilfe! Sie besucht die Besenheilerin Mahagoni im Naturschutzgebiet, die Kartoffelbrei wieder heilen kann. Aber die Zeit drängt, denn Kartoffelbrei löst sich langsam vor Kummer auf, weil er nicht fliegen kann. Rechte: Kiddinx

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