Folge 6: Manias magische Mixtur
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi bringt mit einem verdrehten Hexspruch Tante Manias Hexenhaus zum Einsturz. Weil Mania in den nächsten Tagen unbedingt einen Hextrank fertigstellen muss, zieht sie samt ihrer 12 Eulen und 12 Katzen ins Blocksberghaus ein und setzt dort ihre Experimente fort. Bibis Mutter Barbara und vor allem ihrem Vater Bernhard gefällt das gar nicht. Bibi hat viel zu tun, um Tante Mania zu helfen und ihre Eltern zu besänftigen. Rechte: Kiddinx
