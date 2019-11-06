Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bibi Blocksberg

Reise in die Vergangenheit

Staffel 7Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Reise in die Vergangenheit

Reise in die VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 1: Reise in die Vergangenheit

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi ist mit ihrem Vater in Irland bei den Thunderstorms zu Gast. Bei einer Wanderung entdecken sie in einem zerfallenen Stall die Reste eines alten Flugapparates. Bibi und Margie wollen herausbekommen, wer ihn gebaut hat und hexen sich kurzerhand in die Vergangenheit. Dort treffen sie den Bauernjungen Liam, der gerne Erfinder werden möchte. Bibi und Margie helfen ihm, diesen Traum zu verwirklichen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi Blocksberg
Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg

Alle 7 Staffeln und Folgen