Reise in die VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 1: Reise in die Vergangenheit
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi ist mit ihrem Vater in Irland bei den Thunderstorms zu Gast. Bei einer Wanderung entdecken sie in einem zerfallenen Stall die Reste eines alten Flugapparates. Bibi und Margie wollen herausbekommen, wer ihn gebaut hat und hexen sich kurzerhand in die Vergangenheit. Dort treffen sie den Bauernjungen Liam, der gerne Erfinder werden möchte. Bibi und Margie helfen ihm, diesen Traum zu verwirklichen. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx