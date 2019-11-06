Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Das magische Pendel

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Weil die alte Hexe Gundel Ruhe braucht, hält sie mit einem magischen Pendel die Zeit an. Doch weil Bibi hext, dass die Zeit weiterlaufen soll, vermischen sich beide Hexereien und alle um Bibi und Gundel herum sind in einer Zeitschleife gefangen! Immer und immer wieder müssen sie die gleichen Dinge tun. Für Bibi und Gundel ist es eine schwierige Aufgabe, das wieder rückgängig zu machen. Rechte: Kiddinx

