Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019

Während Barbara Blocksberg auf einem Hexentreffen ist, verhext Bibi ihren Papi aus Versehen in einen Clown. Zuerst ist das lustig, aber als "Clown Bernardo" für immer in einem Zirkus bleiben möchte, will Bibi ihren Papi wiederhaben. Doch alleine kann sie die Hexerei nicht rückgängig machen. Mutter Barbara muss helfen. Also fliegt Bibi mit ihrem verhexten Papi zum Hexentreffen. Dort sorgt "Clown Bernardo" für tolle Stimmung. Rechte: Kiddinx

