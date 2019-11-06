Bibi Blocksberg
Folge 4: Die fremde Hexe
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Bürgermeister will sein Nachbarhaus abreißen lassen. Doch eine Hexe erschreckt die Arbeiter und verhindert sein Vorhaben. Der Bürgermeister ist sich sicher, dass Bibi Blocksberg dahinter steckt. Doch Bibi ist unschuldig und will nun unbedingt herausbekommen, wer diese fremde Hexe ist. Sie schleicht sich heimlich in das Nachbarhaus und macht dort eine überraschende Entdeckung. Rechte: Kiddinx
Bibi Blocksberg
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx