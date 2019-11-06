Bibi Blocksberg
Folge 5: Das Hexenhotel
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi arbeitet als Aushilfe in einem Hexenhotel. Chefin Svenja möchte, dass alles perfekt läuft. Denn eine Hoteltesterin, die goldene Hexensterne verleiht, wird als Gast erwartet. Doch es kommt zu einer Verwechslung: Svenja hält eine andere Hexe für die Hoteltesterin und verwöhnt diese. Bibi hingegen betreut die wahre Hoteltesterin und dabei geht ihr zunächst alles schief. Rechte: Kiddinx
Bibi Blocksberg
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx