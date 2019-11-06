Bibi Blocksberg
Folge 6: Das große Besenrennen
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Schubia wollen am großen Besenrennen, einem Staffelwettflug für Junghexen, teilnehmen. Die Konkurrenz ist groß. Entgegen Barbaras Verbot wollen sie ihre Besen deshalb mit einem gefährlichen Schwefel-Lava-Beschleunigungsmittel in Höchstform bringen. Die hexische Rennbesenspezialistin Rasantalla braut gerade diese Mixtur. Doch dabei geht einiges schief und Bibi gerät in große Gefahr. Rechte: Kiddinx
0
