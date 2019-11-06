Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 6vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Schubia wollen am großen Besenrennen, einem Staffelwettflug für Junghexen, teilnehmen. Die Konkurrenz ist groß. Entgegen Barbaras Verbot wollen sie ihre Besen deshalb mit einem gefährlichen Schwefel-Lava-Beschleunigungsmittel in Höchstform bringen. Die hexische Rennbesenspezialistin Rasantalla braut gerade diese Mixtur. Doch dabei geht einiges schief und Bibi gerät in große Gefahr. Rechte: Kiddinx

