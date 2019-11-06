Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Staffel 7Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Kreuzfahrt mit Oma Grete

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Oma Grete und Bibi wollen eine Kreuzfahrt machen. Auch eine Gräfin und ihr Enkel Karl-Friedrich gehen an Bord. Heimlich hat Karl-Friedrich seinen Waschbären Freddy mitgenommen, obwohl Tiere auf dem Schiff streng verboten sind. Nur Bibi weiß von Freddy. Natürlich verrät sie nichts, doch als Freddy ausbüxt, kommt es zu einem großen Durcheinander. Eine turbulente Kreuzfahrt nimmt ihren Lauf. Rechte: Kiddinx

