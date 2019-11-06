Kreuzfahrt mit Oma GreteJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 7: Kreuzfahrt mit Oma Grete
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Oma Grete und Bibi wollen eine Kreuzfahrt machen. Auch eine Gräfin und ihr Enkel Karl-Friedrich gehen an Bord. Heimlich hat Karl-Friedrich seinen Waschbären Freddy mitgenommen, obwohl Tiere auf dem Schiff streng verboten sind. Nur Bibi weiß von Freddy. Natürlich verrät sie nichts, doch als Freddy ausbüxt, kommt es zu einem großen Durcheinander. Eine turbulente Kreuzfahrt nimmt ihren Lauf. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx