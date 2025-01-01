Bibi & Tina
In der Zeichentrickserie "Bibi und Tina" lernt die junge Hexe Bibi Blocksberg bei ihren Reiterferien auf dem Martinshof die gleichaltirge Tina kennen. Gemeinsam mit ihren Pferden Sabrina und Amadeus erleben die Mädchen viele aufregende Abenteuer. Weitere wichtige Rollen spielen der Besitzer des Gestüts, Graf Falko von Falkenstein, dessen Sohn Alexander sowie Tinas Bruder Holger und deren Mutter Susanne Martin. Zuweilen wendet die 13-jährige Bibi auch ihre Zauberkräfte an, wenn es vonnöten ist, obwohl sie das eigentlich gar nicht darf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0