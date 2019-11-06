Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Sabrinas FohlenJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 2: Sabrinas Fohlen
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibis Lieblingsstute Sabrina erwartet ein Fohlen. Als es soweit ist, müssen Bibi und Tina helfen, das Fohlen zur Welt zu bringen. Sie nennen es Felix. Am Morgen reiten sie nach Falkenstein, denn Felix braucht ein wichtiges Medikament. Sabrina und ihr Fohlen werden unterdessen auf die Koppel gebracht. Doch dort lauert Freddy, ein Junge aus der Nachbarschaft. Er will auf seinem frisierten Moped ein Rennen gegen die Pferde fahren. Aber Sabrina steigt und will ihr Fohlen beschützen. Ob doch noch alles zu einem guten Ende kommt? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0