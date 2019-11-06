Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Sabrinas Fohlen

Folge 2: Sabrinas Fohlen

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibis Lieblingsstute Sabrina erwartet ein Fohlen. Als es soweit ist, müssen Bibi und Tina helfen, das Fohlen zur Welt zu bringen. Sie nennen es Felix. Am Morgen reiten sie nach Falkenstein, denn Felix braucht ein wichtiges Medikament. Sabrina und ihr Fohlen werden unterdessen auf die Koppel gebracht. Doch dort lauert Freddy, ein Junge aus der Nachbarschaft. Er will auf seinem frisierten Moped ein Rennen gegen die Pferde fahren. Aber Sabrina steigt und will ihr Fohlen beschützen. Ob doch noch alles zu einem guten Ende kommt? Rechte: Kiddinx

