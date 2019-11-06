Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Bibi hat schon lange kein Wettreiten mehr gegen Tina gewonnen. Die beiden finden auch den Grund dafür heraus: Sabrinas Sattel ist kaputt und schmerzt. Gut, dass Trödel-Hannes gerade auf den Martinshof kommt und einen alten Sattel dabei hat, der von einem berühmten Meister gefertigt worden ist. Dieser Sattel passt Sabrina wie angegossen. Doch dann kauft Graf Falko von Falkenstein Frau Martin den Sattel ab. Bibi und Tina protestieren, aber vergebens. Da hext Bibi den Sattel einfach zurück aber, welch ein Pech, zusammen mit dem Grafen! Natürlich gibt das jede Menge Ärger. Doch dann kommen Bibi und Tina einem Geheimnis auf die Spur. Rechte: Kiddinx
