Folge 5: Der Liebesbrief
Folge vom 06.11.2019
Tina bekommt einen Liebesbrief von Leon, einem gut aussehenden Jungen, der zu Besuch in Falkenstein ist. Er will hier am alljährlichen Reitturnier teilnehmen. Seine Einladung zu einem Picknick im Steinbruch kommt Tina gerade recht, denn sie hat sich mit ihrem Freund zerstritten. Alexander möchte mit seinem Pferd Maharadscha auch an dem Turnier teilnehmen. Tina ist dagegen, weil Maharadscha sich verletzt hat. Als Alexander von Tinas Verabredung mit Leon erfährt, wird er eifersüchtig. Bibi und Tina versuchen zu verhindern, dass Alexander Maharadschas Gesundheit riskiert. Doch am nächsten Morgen nimmt er tatsächlich am Turnier teil. Rechte: Kiddinx
