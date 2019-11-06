Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Liebesbrief

Der LiebesbriefJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 5: Der Liebesbrief

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Tina bekommt einen Liebesbrief von Leon, einem gut aussehenden Jungen, der zu Besuch in Falkenstein ist. Er will hier am alljährlichen Reitturnier teilnehmen. Seine Einladung zu einem Picknick im Steinbruch kommt Tina gerade recht, denn sie hat sich mit ihrem Freund zerstritten. Alexander möchte mit seinem Pferd Maharadscha auch an dem Turnier teilnehmen. Tina ist dagegen, weil Maharadscha sich verletzt hat. Als Alexander von Tinas Verabredung mit Leon erfährt, wird er eifersüchtig. Bibi und Tina versuchen zu verhindern, dass Alexander Maharadschas Gesundheit riskiert. Doch am nächsten Morgen nimmt er tatsächlich am Turnier teil. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen