Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Das GespensterpferdJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 7: Das Gespensterpferd
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina reiten in der Nacht heimlich um die Wette. Als sie zum Martinshof zurückkehren, beobachten sie, wie ein verhüllter Reiter auf einem Gespensterpferd die Ferienkinder erschreckt! Sofort nehmen sie die Verfolgung auf, können aber nur ein weißes Bettlaken erbeuten, das der Reiter verliert. Frau Martin bittet Bibi und Tina herauszufinden, wer der geheimnisvolle Unbekannte ist. Die Spur führt zunächst zum Mühlenhof, doch der Mühlenhofbauer ist unschuldig. Dann gerät Alex unter Verdacht! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0