Das Zirkuspony Snoopy ist krank und kann deshalb nicht mehr im Zirkus auftreten. Bibi springt mit einem Hex-Auftritt in der Manege ein und bekommt dafür das Pony geschenkt. Auf dem Martinshof wird Snoopy schnell gesund und sofort von allen Ferienkindern und dem Fohlen Felix ins Herz geschlossen. Aber dem Zirkus fehlt ohne Snoopy eine Sensationsnummer! Zirkusdirektor Rondelli will das Pony wiederhaben. Ob es Bibi, Tina und Alex gelingt, Snoopy zu behalten? Rechte: Kiddinx
