Bibi & Tina

Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Das Schlossfest

Folge 4: Das Schlossfest

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf Schloss Falkenstein treffen sich zahlreiche Verwandte des Grafen, um das Erbe ihres Vorfahren Leo von Falkenstein zu verteilen. Bibi und Tina helfen bei dem Fest als Serviermädchen aus. Plötzlich ist ein Ölporträt aus der Ahnengalerie verschwunden und der Dieb flüchtet damit auf Amadeus. Bibi und Tina wollen Amadeus zurückholen und den Dieb überführen. Ein spannendes Abenteuer beginnt. Rechte: Kiddinx

