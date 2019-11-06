Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 7: Ein Preis für den Martinshof
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Das niedliche Pony "Jenny" ist der erste Preis im Wettbewerb "Kinder-Reiterhof des Jahres". Bibi und Tina wollen es unbedingt gewinnen. Aber sie haben einen starken Konkurrenten: Wotan von Winner. Um ihn zu übertrumpfen, bereiten Bibi und Tina ein Sommerfest mit einer Extraüberraschung vor. Doch Wotan von Winner versucht, ihnen mit allen Mitteln zu schaden. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0