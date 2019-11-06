Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 2: Das große Wettreiten
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina trainieren, um am großen Geländeritt vom Martinshof zum Schloss Falkenstein teilzunehmen. Alexanders ehrgeiziger Großcousin Adalbert will ebenfalls an den Start gehen. Doch er arbeitet mit unfairen Mitteln. Bibi und Tina wollen sich nicht unterkriegen lassen und das Wettreiten unbedingt gewinnen. Rechte: Kiddinx
