Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Pferd in der Schule

Das Pferd in der SchuleJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 3: Das Pferd in der Schule

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi sorgt in Tinas Schule für Wirbel. Zuerst hext sie ihr Pferd Sabrina ins Klassenzimmer, dann Lehrer Krähwinkel das Wiehern und eine Pferdemähne an. Wie peinlich! Leider ist es nicht einfach, diese Hexerei zurückzunehmen. Als auch noch ein geheimnisvoller Übeltäter auf dem Martinshof auftaucht, hat Bibi alle Hände voll zu tun. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen