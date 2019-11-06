Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3: Das Pferd in der Schule
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi sorgt in Tinas Schule für Wirbel. Zuerst hext sie ihr Pferd Sabrina ins Klassenzimmer, dann Lehrer Krähwinkel das Wiehern und eine Pferdemähne an. Wie peinlich! Leider ist es nicht einfach, diese Hexerei zurückzunehmen. Als auch noch ein geheimnisvoller Übeltäter auf dem Martinshof auftaucht, hat Bibi alle Hände voll zu tun. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0