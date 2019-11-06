Staffel 4Folge 4vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 4: Der Pferdeflüsterer
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi reitet mit ihrer Stute Sabrina durch ein Gewitter. Als neben ihnen ein Blitz in einen Baum einschlägt, gerät Sabrina in Panik und verliert ihr Vertrauen zu Bibi. Nur ein Pferdeflüsterer, der auf Gut Greifenau weilt, könnte helfen. Doch irgendetwas scheint er zu verbergen. Bibi und Tina müssen seinem Geheimnis auf die Spur kommen. Rechte: Kiddinx
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0