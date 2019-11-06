Staffel 4Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Felix, der Filmstar
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Für eine Fernsehserie wird ein Fohlen gesucht - das wäre doch etwas für Felix! Bibi, Tina und Alex beginnen sofort ihn zu trainieren. Tatsächlich gewinnt Felix das Casting und bekommt die Rolle. Doch der unsympathische Herr Grote will, dass sein Fohlen Fioretta Filmstar wird. Er unternimmt alles, damit Felix vom Drehort verschwindet. Rechte: Kiddinx
