Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Amadeus verliebt sichJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 5: Amadeus verliebt sich
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf dem Viehmarkt von Falkenstein hext Bibi das bunte Karussellpferd "Piro" lebendig. Tinas Pferd Amadeus verliebt sich in "Piro" und beide galoppieren zusammen davon. Der Karussellbesitzer ist verärgert, denn ohne das Pferd kann sich das Karussell nicht drehen. Bibi, Tina und Alex versuchen Amadeus einzufangen und "Piro" zum Karussell zurückzubringen, doch das ist gar nicht so einfach! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0