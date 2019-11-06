Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 5Folge 6vom 06.11.2019
Wirbel um die Pferdegala

Bibi & Tina

Folge 6: Wirbel um die Pferdegala

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi, Tina und Alex entdecken zwei Lipizzaner in einem abgekoppelten Pferdeanhänger und nehmen sie mit zum Martinshof. Sie gehören zur "TV-Pferdegala", die am Abend in Rotenbrunn stattfinden soll. Dort werden die Tiere schon vermisst. Doch der Mann, der die Pferde abholt, ist ein Betrüger. Bibi, Tina und Alex müssen die Lipizzaner wiederfinden!

Bibi & Tina

Bibi & Tina

