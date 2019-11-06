Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Schatz der Schimmelreiter

Der Schatz der SchimmelreiterJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 1: Der Schatz der Schimmelreiter

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Frau Martin hat Geldsorgen und will Topsy verkaufen. Bibi und Tina wollen das unbedingt verhindern. Da entdecken sie einen Hinweis auf den legendären Schatz der Schimmelreiter. Wenn sie den finden würden, müsste Topsy nicht verkauft werden. Doch sie sind nicht allein hinter dem Schatz her. Ein spannendes Abenteuer beginnt! Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen