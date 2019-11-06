Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Der Schatz der Schimmelreiter
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Frau Martin hat Geldsorgen und will Topsy verkaufen. Bibi und Tina wollen das unbedingt verhindern. Da entdecken sie einen Hinweis auf den legendären Schatz der Schimmelreiter. Wenn sie den finden würden, müsste Topsy nicht verkauft werden. Doch sie sind nicht allein hinter dem Schatz her. Ein spannendes Abenteuer beginnt! Rechte: Kiddinx
