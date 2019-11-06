Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das rätselhafte Mädchen

Das rätselhafte MädchenJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 3: Das rätselhafte Mädchen

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi, Tina und Alex arbeiten als Pferdepfleger beim Pferdezirkus Caballo, der in Falkenstein gastiert. Als Bibi und Tina nach der Arbeit zum Martinshof zurückreiten, finden sie ein rätselhaftes Mädchen, das nicht weiß, wie es heißt und woher es kommt. Die Freundinnen schöpfen den Verdacht, dass ihnen das Mädchen etwas verschweigt und versuchen ihr Geheimnis zu lüften. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen