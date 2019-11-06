Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
Aufregung auf dem Kupferberg

Bibi & Tina

Folge 4: Aufregung auf dem Kupferberg

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Graf Falko von Falkenstein schickt Alex, Bibi und Tina mit zwei starken Arbeitspferden zu seiner alten Mine auf den Kupferberg. Er will sie wieder in Betrieb nehmen und den Zugang von Bäumen frei räumen lassen. Doch vor Ort gibt es Probleme - jemand will Graf von Falkensteins Pläne vereiteln und bringt damit alle in große Gefahr. Rechte: Kiddinx

