Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
Aufregung auf dem KupferbergJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 4: Aufregung auf dem Kupferberg
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Graf Falko von Falkenstein schickt Alex, Bibi und Tina mit zwei starken Arbeitspferden zu seiner alten Mine auf den Kupferberg. Er will sie wieder in Betrieb nehmen und den Zugang von Bäumen frei räumen lassen. Doch vor Ort gibt es Probleme - jemand will Graf von Falkensteins Pläne vereiteln und bringt damit alle in große Gefahr. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0