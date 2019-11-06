Staffel 6Folge 5vom 06.11.2019
Das Mittelalterfest
Bibi & Tina
Folge 5: Das Mittelalterfest
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Graf Falko von Falkenstein bereitet ein Mittelalterfest auf Schloss Falkenstein vor. Die Ferienkinder auf dem Martinshof freuen sich sehr darauf. Sie haben Kostüme gebastelt und kommen als Ritter verkleidet zur Generalprobe. Dem Ferienkind Jonas will Bibi eine Rüstung hexen, weil seine kaputt gegangen ist. Doch durch einen falschen Hexspruch wird Jonas zu einem echtem Ritter. Rechte: Kiddinx
