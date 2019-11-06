Staffel 6Folge 6vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 6: Ein falscher Verdacht
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, Tina und Alex sollen vier kostbare Pferde für den Mühlenhofbauern betreuen. Als plötzlich eines der Pferde verschwindet, gerät ihr Freund Freddy unter Verdacht, der Pferdedieb zu sein. Bibi, Tina und Alex können das nicht glauben. Sie müssen versuchen, das verschwundene Pferd wiederzufinden und den wahren Täter zu überführen. Rechte: Kiddinx
