Bibi & Tina

Staffel 7Folge 1vom 06.11.2019
Wölfe in Falkenstein

Bibi & Tina

Folge 1: Wölfe in Falkenstein

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Zwei Fotografie-Studenten, die sich auf dem Martinshof einquartiert haben, stoßen bei einer Foto-Tour durch die Berge auf ein Rudel Wölfe. Versehentlich lösen sie einen Steinschlag aus, bei dem ein junger Wolfswelpe in einen Fluss fällt, davontreibt und die Studenten in einer Höhle verschüttet werden. Bibi, Tina und Alex retten den Welpen, den sie für einen herrenlosen Hund halten. Rechte: Kiddinx

