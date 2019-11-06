Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 2vom 06.11.2019
Janoschs Geburtstag

Folge 2: Janoschs Geburtstag

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Tina fahren mit dem Zug zu Janoschs Geburtstag nach Ungarn. Mikosch will sie am Bahnhof abholen, gemeinsam wollen sie für Janosch eine Wollmütze kaufen und dann zu ihm reiten. Doch sie verpassen sich. Bibi und Tina steigen am kleinen Bahnhof in Geziná aus, Mikosch erwartet sie in Greziná. Rechte: Kiddinx

