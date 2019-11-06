Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
Der AustauschschülerJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 3: Der Austauschschüler
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina erwarten Jim, einen Austauschschüler! Er kommt aus dem fernen Amerika. Die beiden Mädchen sind wahnsinnig aufgeregt, und als der fremde Junge endlich da ist, ist nichts mehr wie es war und das große Durcheinander beginnt. Tina kümmert sich gastfreundlich um Jim, was Alex falsch versteht und total eifersüchtig reagiert. Auch Bibi fühlt sich von ihrer besten Freundin vernachlässigt und plötzlich steht ihre Freundschaft auf dem Spiel. Dann macht Alex auch noch Schluss mit Tina. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0