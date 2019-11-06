Staffel 7Folge 5vom 06.11.2019
Der kleine AusreißerJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 5: Der kleine Ausreißer
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Bahnhof in Falkenstein soll vielleicht geschlossen werden, weil er angeblich zu wenig genutzt wird. Eine schlechte Nachricht für den Martinshof - wie sollen die Ferienkinder dann zu ihnen kommen? Bibi und Tina reiten zum Bahnhof, um bei der Fahrgastzählung zu helfen. Doch ausgerechnet an diesem Tag ist dort überhaupt nichts los. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0