Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 7Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Sheriffstern des Grafen

Der Sheriffstern des GrafenJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 6: Der Sheriffstern des Grafen

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi, Tina, Alex und Freddy spielen eine Westerngeschichte nach, um dem Grafen zu helfen. Der will damit Fürstin von Hugenpump dazu bringen, ihm einen alten Sheriffstern zurück zu geben, der einem Vorfahren gehört hatte, der als Sheriff in Amerika gelebt hatte. Die Proben zur Show laufen gut an &#8211; bis Freddy den Ehrgeiz entwickelt, die Heldenrolle zu spielen. Aber der Held muss gut reiten können! Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen