Staffel 7Folge 6vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 6: Der Sheriffstern des Grafen
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, Tina, Alex und Freddy spielen eine Westerngeschichte nach, um dem Grafen zu helfen. Der will damit Fürstin von Hugenpump dazu bringen, ihm einen alten Sheriffstern zurück zu geben, der einem Vorfahren gehört hatte, der als Sheriff in Amerika gelebt hatte. Die Proben zur Show laufen gut an – bis Freddy den Ehrgeiz entwickelt, die Heldenrolle zu spielen. Aber der Held muss gut reiten können! Rechte: Kiddinx
Bibi & Tina
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0