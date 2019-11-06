Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Ferien auf dem Martinshof

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibis großer Traum wird wahr: Ferien auf einem Reiterhof! Doch als sie ankommt, erfährt sie, dass die Familie Martin die Pacht nicht mehr bezahlen kann. Der Hof soll geräumt und alle Tiere verkauft werden. Tina Martin ist in Bibis Alter. Die beiden Mädchen werden beste Freundinnen. Gemeinsam versuchen sie den Reiterhof zu retten: Eine spannende Geschichte mit ein bisschen Hexerei, ein wenig Liebe, mit einer Menge Spaß und vielen, vielen Pferdeszenen! Rechte: Kiddinx

