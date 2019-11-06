Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die WildpferdeJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 3: Die Wildpferde
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina fahren nach Ungarn, um für Graf Falko von Falkenstein von dort zwölf Pferde abzuholen. Eine endlos weite Landschaft erwartet die beiden Freundinnen, rassige Wildpferde und der junge Pusztahirte Mikosch, in den Bibi sich verliebt. Auch Mikoschs Pferd Baboschko soll mit nach Falkenstein. Doch Mikosch will sich nicht von seinem treuen Freund trennen. Als blinder Passagier begleitet er Bibi und Tina nach Falkenstein. Bleibt er bei seinen neuen Freunden? Oder kehrt er mit seinem Wildpferd in die Puszta zurück? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx