Bibi & Tina

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Alex und das Internat

Bibi & Tina

Folge 6: Alex und das Internat

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Tina wollen Alexander zu einem gemeinsamen Ausritt abholen, doch daraus wird nichts. Alexanders Versetzung ist nämlich gefährdet, und bis sich seine Noten gebessert haben, soll er ins Internat nach Rotenbrunn! Die beiden Freundinnen beschließen, sich in der Zwischenzeit um Maharadscha zu kümmern. Doch trotz ihrer Zuwendung und Pflege wird er krank. Bibi und Tina wissen, dass seine Sehnsucht nach Alexander die Ursache ist. Aber Graf von Falkenstein gibt den Mädchen die Schuld! Er verbietet ihnen, Maharadscha weiter zu betreuen. Da entführt Bibi Alexanders Pferd mit einer Hexerei und bringt zusammen mit Tina Maharadscha zum Internat. Rechte: Kiddinx

Bibi & Tina

Bibi & Tina

