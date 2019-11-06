Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Tina in GefahrJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 1: Tina in Gefahr
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina bereiten für die Ferienkinder des Martinshofs eine Schnitzeljagd auf Pferden vor. Zur selben Zeit werden aus Schloss Falkenstein die wertvollen Silberteller des Grafen gestohlen. Als Tina im Wald zufällig auf die Diebe stößt, wird sie von ihnen in die Alte Mühle gesperrt. Ihr Pferd Amadeus kann entkommen. Bibi macht sich inzwischen große Sorgen um ihre Freundin, die nicht zurückkehrt. Da trifft sie auf Amadeus, der allein aus dem Wald kommt. Sie weiß sofort, Tina ist in Gefahr! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Kiddinx