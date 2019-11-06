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Bibi & Tina

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
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Tina in Gefahr

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Bibi & Tina

Folge 1: Tina in Gefahr

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Tina bereiten für die Ferienkinder des Martinshofs eine Schnitzeljagd auf Pferden vor. Zur selben Zeit werden aus Schloss Falkenstein die wertvollen Silberteller des Grafen gestohlen. Als Tina im Wald zufällig auf die Diebe stößt, wird sie von ihnen in die Alte Mühle gesperrt. Ihr Pferd Amadeus kann entkommen. Bibi macht sich inzwischen große Sorgen um ihre Freundin, die nicht zurückkehrt. Da trifft sie auf Amadeus, der allein aus dem Wald kommt. Sie weiß sofort, Tina ist in Gefahr! Rechte: Kiddinx

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Bibi & Tina

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