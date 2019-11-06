Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Die Pferde sind krank
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Tierarzt Dr. Robert Eichhorn wird zu einem Notfall auf den Martinshof gerufen. Amadeus und Maharadscha haben sich vergiftet! Aber Dr. Eichhorn kann ihnen nicht helfen, solange er den Grund für die Vergiftung nicht kennt. Bibi und Tina kommen einem Verbrechen auf die Spur und müssen schnell ein Mittel finden, um die Pferde zu heilen. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx