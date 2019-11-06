Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Die Pferde sind krank

Folge 2: Die Pferde sind krank

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Tierarzt Dr. Robert Eichhorn wird zu einem Notfall auf den Martinshof gerufen. Amadeus und Maharadscha haben sich vergiftet! Aber Dr. Eichhorn kann ihnen nicht helfen, solange er den Grund für die Vergiftung nicht kennt. Bibi und Tina kommen einem Verbrechen auf die Spur und müssen schnell ein Mittel finden, um die Pferde zu heilen. Rechte: Kiddinx

