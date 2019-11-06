Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Ein Pony zum KnuddelnJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 4: Ein Pony zum Knuddeln
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina finden ein fremdes Pony. Wem gehört es? Gemeinsam kommen sie einem traurigen Geheimnis auf die Spur. Es ist das Pony von Maja, einem Mädchen, das von zu Hause ausgerissen ist. Ihr Vater will das Pony verkaufen, damit Maja sich mehr um die Schularbeiten kümmert. Aber Maja will sich auf keinen Fall von ihrem Pony trennen! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx