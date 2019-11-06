Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Der Hufschmied

Bibi & Tina

Folge 5: Der Hufschmied

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Graf wettet mit dem Brauereibesitzer, dass seine Pferde das Marktrennen gewinnen. Bibi und Tina sind die Jockeys. Doch sie verlieren das Rennen - und die Pferde! Sie finden heraus, dass diese im Auftrag des Brauereibesitzers falsch beschlagen wurden. Um die beiden Pferde wiederzubekommen, müssen sie ein weiteres Rennen gewinnen! Rechte: Kiddinx

