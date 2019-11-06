Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Zirkuspony

Das ZirkusponyJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 6: Das Zirkuspony

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Zirkuspony Snoopy ist krank und kann deshalb nicht mehr im Zirkus auftreten. Bibi springt mit einem Hex-Auftritt in der Manege ein und bekommt dafür das Pony geschenkt. Auf dem Martinshof wird Snoopy schnell gesund und sofort von allen Ferienkindern und dem Fohlen Felix ins Herz geschlossen. Aber dem Zirkus fehlt ohne Snoopy eine Sensationsnummer! Zirkusdirektor Rondelli will das Pony wiederhaben. Ob es Bibi, Tina und Alex gelingt, Snoopy zu behalten? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen