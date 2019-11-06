Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 1: Die geheimnisvolle Statue
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Aufgrund einer alten Schuld soll Graf Falko von Falkenstein alle seine Pferde verlieren. Auch Alexanders Pferd Maharadscha! Nur wenn Bibi, Tina und Alexander eine goldene Reiterstatue wiederbeschaffen, die einst auf Schloss Falkenstein gestohlen wurde, kann der Graf sein Gestüt behalten. Dazu muss Bibi sich, Tina und Alexander in die Vergangenheit hexen! Dort verfolgen sie den Dieb, entdecken die Statue - und kommen einem düsteren Geheimnis auf die Spur. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx