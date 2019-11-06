Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 2: Der Hundedieb
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Der kleine Henrik kommt in den Ferien auf den Martinshof. Heimlich hat er seinen Hund Schnuffi mitgebracht, obwohl Hunde auf dem Hof verboten sind. Schnuffi ist ungehorsam und läuft weg. Bibi und Tina müssen ihn wiederfinden. Dabei kommen sie einem Hundedieb auf die Spur. Um Schnuffi wiederzubekommen, stellen die beiden ihm eine Falle. Rechte: Kiddinx
