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Bibi & Tina

Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
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Die Schmugglerpferde

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Bibi & Tina

Folge 3: Die Schmugglerpferde

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Freunde von Frau Martin wollen einen Reiterhof am Meer eröffnen. Bibi, Tina und Alexander helfen ihnen bei den Vorbereitungen. Doch sie haben nicht mit den Nachbarn gerechnet. Die wollen die Eröffnung des Reiterhofes verhindern. Bibi, Tina und Alexander finden heraus, dass sie heiße Ware schmuggeln und ihre Pferde quälen. Gemeinsam wollen sie den Gaunern das Handwerk legen und die "Schmugglerpferde" befreien. Rechte: Kiddinx

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Bibi & Tina

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