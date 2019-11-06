Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 5: Abenteuer in der Burgruine
27 Min.Folge vom 06.11.2019
In der Rotenburg, die nur noch eine Ruine ist, soll eine wertvolle Brosche derer von Falkensteins versteckt sein. Bibi, Tina und Alex wollen die Brosche finden. Sie sollen aber mit niemandem darüber reden, so will es der Graf. Doch Freddy will mit zur Ruine. Bibi, Tina und Alex gelingt es zunächst ihn abzuwimmeln. Aber Freddy ist hartnäckig und folgt den Freunden. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx