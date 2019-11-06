Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Abenteuer in der Burgruine

Abenteuer in der BurgruineJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 5: Abenteuer in der Burgruine

27 Min.Folge vom 06.11.2019

In der Rotenburg, die nur noch eine Ruine ist, soll eine wertvolle Brosche derer von Falkensteins versteckt sein. Bibi, Tina und Alex wollen die Brosche finden. Sie sollen aber mit niemandem darüber reden, so will es der Graf. Doch Freddy will mit zur Ruine. Bibi, Tina und Alex gelingt es zunächst ihn abzuwimmeln. Aber Freddy ist hartnäckig und folgt den Freunden. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen