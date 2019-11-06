Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Sabrina wird entführt

Sabrina wird entführtJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 6: Sabrina wird entführt

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi, Tina und die Ferienkinder vom Martinshof reiten bei großer Hitze aus. Während einer Rast im Wald wird Bibis Pferd Sabrina entführt! Der Entführer will die Stute erst freilassen, wenn Bibi Regen hext. Doch Bibi hat voübergehend ihre Hexkraft verloren; sie müssen Sabrina ohne Hexerei finden. Wer kann der Täter sein? Und wo hat er Sabrina versteckt? Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen