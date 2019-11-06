Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Sabrina wird entführtJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 6: Sabrina wird entführt
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, Tina und die Ferienkinder vom Martinshof reiten bei großer Hitze aus. Während einer Rast im Wald wird Bibis Pferd Sabrina entführt! Der Entführer will die Stute erst freilassen, wenn Bibi Regen hext. Doch Bibi hat voübergehend ihre Hexkraft verloren; sie müssen Sabrina ohne Hexerei finden. Wer kann der Täter sein? Und wo hat er Sabrina versteckt? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi & Tina
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx