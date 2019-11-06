Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 1vom 06.11.2019
Das Westernturnier

Folge 1: Das Westernturnier

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf den Martinshof kommt ein neuer Gast. Es ist Tim, der am Falkensteiner Westernturnier teilehmen will. Bibi und Tina gründen mit ihm das "Martinshof-Team". Sie trainieren den Westernreitstil, Lassowerfen und Kühetreiben. Tim möchte vom Preisgeld sein geliebtes Pflegepferd Candy kaufen. Deshalb wollen sie unbedingt gewinnen. Rechte: Kiddinx

