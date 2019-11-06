Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Das große Wettreiten

Folge 2: Das große Wettreiten

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Tina trainieren, um am großen Geländeritt vom Martinshof zum Schloss Falkenstein teilzunehmen. Alexanders ehrgeiziger Großcousin Adalbert will ebenfalls an den Start gehen. Doch er arbeitet mit unfairen Mitteln. Bibi und Tina wollen sich nicht unterkriegen lassen und das Wettreiten unbedingt gewinnen. Rechte: Kiddinx

