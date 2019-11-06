Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 6: Ein unfaires Rennen.
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Rappe "Blacky" ist der erste Preis beim Falkensteiner Trabrennen. Bibi, Tina und Alex finden heraus, dass er der Lindenhofbäuerin gehörte. Sie musste ihn aus Geldnot verkaufen. Ihr Enkel Lars ist deshalb sehr traurig. Bibi, Tina und Alex sind entschlossen, das Rennen zu gewinnen, um "Blacky" dem Lindenhof zurückzugeben. Doch sie haben einen unfairen Gegner. Rechte: Kiddinx
Bibi & Tina
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx